Le Caire approuve la création d'une zone franche sur la côte méditerranéenne

Le Caire approuve la création d'une zone franche sur la côte méditerranéenne

Un projet touristique pharaonique porté par l'Égypte et les Émirats arabes unis a été entériné par Le Caire. Une zone franche spéciale sera mise en place dans... 24.04.2024, Sputnik Afrique

Le Conseil des ministres égyptien a donné son aval à la création d’une zone franche spéciale et d'un port touristique à Ras Al-Hikma, sur la côte nord-ouest de l'Égypte, à environ 350 kilomètres au nord-ouest du Caire, annonce le gouvernement dans un communiqué.En février, l'Égypte et les Émirats arabes unis avaient signé un accord pour développer le site touristique situé dans le gouvernorat de Marsa-Matruh. Cet accord entérinait le plus grand projet d’investissement de l’histoire de l’Égypte moderne. Les parties ont convenu que les Émirats arabes unis y injecteraient 35 milliards de dollars.Le Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, avait précédemment signé un décret portant sur la création de la ville de Ras Al-Hikma, qui occupera une superficie d'environ 170 kilomètres carrés. Le dirigeant a souligné que Ras Al-Hikma deviendrait le plus grand projet touristique de toute la Méditerranée.

