À Moscou, des rubans de Saint-Georges, symbole de la victoire de 1945, sont distribués

À Moscou, des rubans de Saint-Georges, symbole de la victoire de 1945, sont distribués

Sputnik Afrique

Ce jour marque le début de l'opération de distribution de petits rubans aux rayures oranges et noires. Cela commémore la victoire de l'Armée rouge sur... 24.04.2024

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/18/1066213535_0:88:1024:664_1920x0_80_0_0_ca409626d9ffdf6f62bc535ad36d6046.jpg

L'action, inventée en mars 2005 par les journalistes de Rossiya Segodnya, dont Sputnik fait partie, est devenue une tradition populaire qui réunit les Russes."La pertinence de cette action s’accroît, car le ruban de Saint-Georges porte en lui, plus que jamais, l’ADN de la victoire qui nous donne de la force", a avancé Dmitri Kisselev, directeur général de Rossia Segodnya.Ce ruban "nous rappelle, d'une part, l'exploit de nos pères et grands-pères, et d'autre part, il nous rappelle notre devoir d'aujourd'hui, les défis auxquels la Russie est confrontée".

