https://fr.sputniknews.africa/20240423/retrait-des-troupes-us-du-niger-en-voila-une-raison-selon-un-dirigeant-malien--1066205146.html

Retrait des troupes US du Niger: en voilà une raison, selon un dirigeant malien

Retrait des troupes US du Niger: en voilà une raison, selon un dirigeant malien

Sputnik Afrique

Confrontés à des demandes de retrait militaire au Niger, les États-Unis paient leur attitude méprisante vis-à-vis des pays africains. Tel est l'avis exprimé à... 23.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-23T20:37+0200

2024-04-23T20:37+0200

2024-04-23T21:20+0200

international

états-unis

niger

sécurité

néo-colonialisme

opinion

afrique subsaharienne

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/12/1065619470_0:511:2048:1663_1920x0_80_0_0_2908df89ddb00ae61f74e9fdd2da56fa.jpg

L’exigence exprimée par le Niger d’un retrait des troupes américaines trahit le ras-le-bol africain des partenariats à sens unique, a déclaré ce mercredi 23 avril à Sputnik Afrique Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la défense et de la sécurité du Conseil de transition malien.Dans les collaborations sécuritaires comme économiques, les États-Unis "ramènent tout à la démocratie et à des règles qu'ils ne respectent pas eux-mêmes", dénonce encore le responsable.Sanctions et chantageWashington n'hésite pas à agiter l'arme des sanctions pour contraindre les États souverains, affirme Fousseynou Ouattara. Des pays comme le Mali, l'Éthiopie, et la Guinée ont par exemple été expulsés de partenariats commerciaux dans le cadre de l'African Growth and Opportunity Act (Agoa).Washington agit de la sorte pour "jeter les Russes et les Chinois" des marchés africains, analyse Fousseynou Ouattara.Les États-Unis ont envoyé une délégation au Niger pour étudier les modalités du retrait des troupes américaines, avait déclaré à Sputnik un haut responsable américain, le 22 avril.Mi-mars, Niamey avait dénoncé son accord de coopération avec les États-Unis, demandant un plan de retrait pour les 1.000 soldats américains présents sur son sol.

états-unis

niger

afrique subsaharienne

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, niger, sécurité, néo-colonialisme, opinion, afrique subsaharienne, afrique