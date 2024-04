https://fr.sputniknews.africa/20240423/moscou-a-prepare-une-riposte-a-une-eventuelle-confiscation-des-avoirs-russes-geles-par-loccident-1066195538.html

Moscou a préparé une "riposte" à une éventuelle confiscation des avoirs russes gelés par l'Occident

Moscou a préparé une "riposte" à une éventuelle confiscation des avoirs russes gelés par l'Occident

L'idée des pays occidentaux d'utiliser les avoirs gelés russes pour financer l’Ukraine "va simplement détruire l'économie mondiale, détruire la confiance dans... 23.04.2024, Sputnik Afrique

Moscou a déjà préparé une "riposte" à cette mesure, dit la présidente du Conseil de la fédération, chambre haute du parlement russe. "Les Européens vont perdre plus que nous. Et bien sûr, ils en ont peur", affirme-t-elle.Cette idée est "absolument illégale, illégitime, et en Europe, tout le monde comprend que cela ne peut pas être fait".Le 20 avril, la Chambre des représentants américaine a adopté un projet de loi visant à allouer près de 61 milliards de dollars à l'Ukraine. Ce plan d'aide autorise aussi Joe Biden à confisquer et à vendre des actifs russes pour financer la reconstruction de l'Ukraine.

