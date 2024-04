https://fr.sputniknews.africa/20240423/les-pays-occidentaux-ont-provoque-leur-propre-pschitt-et-retrait-du-continent-africain--1066202597.html

Les pays occidentaux "ont provoqué leur propre pschitt et retrait du continent africain"

Les pays occidentaux "ont provoqué leur propre pschitt et retrait du continent africain"

Sputnik Afrique

C’est l'opinion d’un expert malien contacté par Sputnik Afrique. Abdoul Diallo analyse les raisons qui ont amené les autorités militaires nigériennes à... 23.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-23T17:57+0200

2024-04-23T17:57+0200

2024-04-23T17:59+0200

afrique subsaharienne

niger

mali

burkina faso

russie

états-unis

base militaire

base militaire us

armée

lutte antiterroriste

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/12/1065619470_0:511:2048:1663_1920x0_80_0_0_2908df89ddb00ae61f74e9fdd2da56fa.jpg

Contacté par Sputnik Afrique, Abdoul Diallo pointe le "manque de confiance" et l’absence de "partenariat gagnant-gagnant" entre le continent africain et les pays occidentaux. "Nous voulions acheter des armes puissantes afin de faire face à la menace terroriste. Mais nous n'avons pas pu parce que nous avons été empêchés d'acheter des armes", affirme-t-il. Par contre, "la Russie est un allié sûr" pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso, estime-t-il. Moscou a "accepté de nous vendre des armes, d’envoyer des instructeurs", détaille-t-il.Dans le futur, assure-t-il, plusieurs pays africains où se trouvent des contingents français et américains, "vont demander à ce que ces bases-là soient retirées de leur pays".

afrique subsaharienne

niger

mali

burkina faso

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, mali, burkina faso, russie, états-unis, base militaire, base militaire us, armée, lutte antiterroriste, opinion