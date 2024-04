https://fr.sputniknews.africa/20240423/les-etats-unis-realisent-que-lafrique-compte-de-plus-en-plus-sur-la-russie-1066192135.html

Les États-Unis réalisent que l’Afrique compte de plus en plus sur la Russie

Les responsables américains commencent à accepter que leur stratégie ne fonctionne plus en Afrique, écrit Politico. 23.04.2024, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

niger

états-unis

russie

france

présence militaire

base militaire

La plupart des pays africains "ne veulent pas qu’on leur dise quoi faire", a déclaré à Politico un responsable américain: "Il y a longtemps que l’Occident dit aux pays africains comment gouverner et ils finissent par dire 'ça suffit'".En revanche, de plus en plus d’États nouent des relations sécuritaires avec la Russie. "Lorsque tous ces pays ont chassé les Français et se sont repliés sur eux-mêmes, nous avons alors essayé de pivoter pour devenir des artisans de la paix dans l'espoir de pouvoir y maintenir notre présence", selon un ancien officier du renseignement pour l'Afrique à la CIA. ️Mais "tout cela ne fonctionne clairement pas. Nous sommes maintenant dehors. Et la Russie est désormais dans le jeu", ajoute Cameron Hudson.

