L'ambassade russe en Centrafrique rend hommage aux victimes du naufrage près de Bangui

L'ambassade russe en Centrafrique rend hommage aux victimes du naufrage près de Bangui

La Russie a mis en berne son drapeau à l'ambassade de Bangui, après le naufrage d'une embarcation sur la rivière Mpoko, a indiqué la mission diplomatique sur... 23.04.2024, Sputnik Afrique

L'ambassade de Russie à Bangui a annoncé avoir mis en berne son drapeau, en signe "de solidarité et de chagrin" après le naufrage qui a coûté la vie à au moins 58 personnes sur la rivière Mpoko.L'ambassade avait déjà, le 21 avril, présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.Une péniche transportant plus de 300 personnes avait chaviré peu après son départ de l'embarcadère le 19 avril, selon plusieurs témoins.

