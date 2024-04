https://fr.sputniknews.africa/20240423/la-defense-anti-aerienne-russe-detruit-des-roquettes-visant-le-territoire-russe--1066201283.html

La défense anti-aérienne russe détruit des roquettes visant le territoire russe

La Défense russe a annoncé avoir repoussé une frappe de lance-roquettes visant la ville russe Belgorod et amélioré leurs positions en plusieurs points du... 23.04.2024, Sputnik Afrique

Une attaque ukrainienne à l'aide de lance-roquettes multiples Olkha a été déjouée au-dessus de Belgorod, affirme la Défense russe dans son bilan quotidien. Quatre projectiles ont été détruits.Autres points clés du bilan:▪Le groupement Ouest a frappé des unités de la 63e brigade mécanisée ukrainienne dans la localité de Tchervonaïa Dibrova, en république populaire de Lougansk, et occupent désormais des positions plus avantageuses;▪ Le groupement Dniepr a frappé trois brigades ukrainiennes;▪ Le groupement Centre a amélioré sa position tactique et repoussé neuf contre-attaques en 24 heures. Les forces ukrainiennes ont perdu jusqu'à 360 militaires;▪ Les forces russes ont frappé un entrepôt de drones de la 113e brigade de défense territoriale ukrainienne;▪ Le groupement Sud a amélioré sa position tactique, neutralisant plus de 500 militaires ukrainiens dans sa zone de responsabilité;▪ La défense aérienne russe a abattu 104 drones ukrainiens, 1 missile Totchka-U, 6 roquettes HIMARS et Olkha et 4 bombes Hammer;▪ Le groupement Est a conquis des positions plus avantageuses.

