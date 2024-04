En 2024, la Côte d’Ivoire se maintiendra à la tête des économies de la zone CFA

https://fr.sputniknews.africa/20240423/en-2024-la-cote-divoire-se-maintiendra-a-la-tete-des-economies-de-la-zone-cfa-1066194266.html

La Côte d’Ivoire continuera en 2024 de tenir le leadership des principales économies de la zone CFA, selon le FMI. Le Cameroun et le Sénégal occuperont les 2e... 23.04.2024, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

sahel

franc cfa

économie

fonds monétaire international (fmi)

prévisions

côte d'ivoire

cameroun

sénégal

alliance des états du sahel (aes)

En 2024, la Côte d’Ivoire affichera la un PIB de 86,9 milliards de dollars, selon les prévisions publiées par le FMI ce mois. Le Cameroun (53,20 milliards de dollars) et le Sénégal (35,45 milliards de dollars) occuperont les 2e et 3e places.Les membres de l’AES, à savoir le Burkina Faso (21,9), le Mali (21,66) et le Niger (18,81), détiendront les 4e, 5e et 8e places respectivement.Dans le top 10 des principales économies de la zone CFA figurent également le Bénin, le Gabon, le Tchad, la République du Congo.

afrique subsaharienne

sahel

côte d'ivoire

cameroun

sénégal

afrique subsaharienne, sahel, franc cfa, économie, fonds monétaire international (fmi), prévisions, côte d'ivoire, cameroun, sénégal, alliance des états du sahel (aes)