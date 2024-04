https://fr.sputniknews.africa/20240423/des-mercenaires-partent-combattre-en-ukraine-dans-lespoir-de-gagner-de-largent-1066194535.html

Des mercenaires partent combattre en Ukraine dans l'espoir de gagner de l'argent

Des mercenaires partent combattre en Ukraine dans l'espoir de gagner de l'argent

Sputnik Afrique

Des mercenaires étrangers partent combattre en Ukraine dans l'espoir de gagner de l'argent, mais les familles ne peuvent pas recevoir leurs corps. С'est... 23.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-23T11:11+0200

2024-04-23T11:11+0200

2024-04-23T11:11+0200

donbass. opération russe

colombie

mercenaires

ukraine

armée

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/12/1064675987_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_0cda577c16d91bca0240ff2925b41f2c.jpg

Ainsi, Harrison Astudillo, ancien professionnel de l'armée colombienne, a servi pendant un peu plus d'un an dans les forces de Kiev et est décédé en mars dernier. Son cousin Alberto Astudillo affirme que l'argent était sa principale motivation. Ils n'ont pas encore pu rapatrier le cadavre.️Laura (nom d’emprunt) a pu obtenir le corps de son mari. Pourtant, selon cette femme, de nombreuses familles ne le peuvent pas.

colombie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

colombie, mercenaires, ukraine, armée