Avions cloués au sol et accidents de la route: la Libye dans la tourmente

Une forte tempête de sable s'est abattue sur la Libye, perturbant le trafic aérien et provoquant des feux de forêt et des accidents de la route. 23.04.2024, Sputnik Afrique

L'est et le centre de la Libye sont en proie à une tempête de sable depuis deux jours, annonce un correspondant de Sputnik sur place.Outre un grand nombre de graves accidents de la route, les autorités signalent des incendies, dont certains ont été maîtrisés.Le 21 avril au soir, les autorités de l'Est ont déclaré lundi et mardi jours fériés pour toutes les administrations publiques "en raison des mauvaises conditions météorologiques", a annoncé l'agence de presse officielle libyenne.Des nombreux vols ont été suspendus dans la région, y compris à l'aéroport de Benghazi où une épaisse couche de sable recouvrait la piste, selon les images partagées sur les réseaux sociaux. Le trafic aérien devrait reprendre une fois que la visibilité se sera améliorée.La vitesse des vents chargés de sable atteindrait 60 ou 70 km/h. Selon le Centre météorologique national, la tempête devrait s'atténuer ce 23 avril au soir.

