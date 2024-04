https://fr.sputniknews.africa/20240422/un-char-t-90m-detruit-des-positions-et-des-blindes-ukrainiens-sur-laxe-davdeievka---video-1066187654.html

Un char T-90M détruit des positions et des blindés ukrainiens sur l'axe d'Avdeïevka - vidéo

Un char T-90M détruit des positions et des blindés ukrainiens sur l'axe d'Avdeïevka - vidéo

Des positions ukrainiennes ont subi le feu d'un char T-90M sur l'axe d'Avdeïevka à une distance de 10 km, rapporte la Défense russe. Le blindé modernisé est... 22.04.2024, Sputnik Afrique

Un T-90M Proryv du groupement Centre russe a détruit des positions et des blindés de l'armée de Kiev par un tir indirect sur l'axe d'Avdeïevka, a annoncé ce mardi 22 avril le ministère russe de la Défense russe qui publie une vidéo.L'équipage avait reçu les coordonnées depuis un drone de reconnaissance avant de rejoindre une position de tir préparée à l'avance, précise le ministère.Les équipages des chars du groupement Centre soutiennent les actions des groupes d'assaut. Ils entravent les actions tactiques de l'ennemi et empêchent tout tir de riposte.Le T-90M est une version modernisée en profondeur du char soviétique T-90. C'est le "meilleur char d'assaut au monde" avait récemment affirmé Vladimir Poutine.Ce char est notamment plus léger, plus rapide et mieux adapté aux conditions du terrain ukrainien que les Abrams américains, expliquait récemment à Sputnik l'analyste militaire Boris Rojine.

