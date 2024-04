https://fr.sputniknews.africa/20240422/naufrage-mortel-dune-peniche-en-centrafrique-poursuite-des-recherches-des-disparus-1066175301.html

Naufrage mortel d'une péniche en Centrafrique: poursuite des recherches des disparus

Naufrage mortel d'une péniche en Centrafrique: poursuite des recherches des disparus

Sputnik Afrique

Les recherches des personnes portées disparues lors du naufrage d'une péniche surchargée en Centrafrique, dans laquelle au moins 58 personnes sont mortes... 22.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-22T07:47+0200

2024-04-22T07:47+0200

2024-04-22T07:47+0200

république centrafricaine

naufrage

bangui

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103785/89/1037858972_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_cfe7f80f8a76959963b737e06b1d512e.jpg

Pour l'heure, le bilan définitif des victimes n'a pas été communiqué et des familles sont toujours à la recherche de leurs proches.La péniche dédiée au transport de personnes, appelée baleinière, était surchargée de passagers se rendant aux obsèques d'un chef de village, selon des témoins.La structure en bois du bateau à un étage a cédé sous le poids des passagers restés debout ou juchés sur l'édifice."L'embarcation s'est brisée à la devanture ainsi qu'au niveau des latrines. Il y avait énormément de monde déjà en haut, c'était rempli et à l'intérieur aussi", relate Asael Bissa, un riverain qui a assisté au chavirement très peu de temps après son départ de l'embarcadère. Les extracteurs de sable et les pêcheurs des environs ont été les premiers à porter secours aux naufragés avant que les équipes de la protection civile ne repêchent "58 corps" vendredi.Les familles des disparus ont monnayé ce week-end les services des piroguiers pour sonder les eaux de la rivière.

république centrafricaine

bangui

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

république centrafricaine, naufrage, bangui