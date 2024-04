https://fr.sputniknews.africa/20240422/les-troupes-russes-liberent-une-autre-localite-pres-de-donetsk--1066181645.html

Les troupes russes libèrent une autre localité près de Donetsk

Les troupes russes libèrent une autre localité près de Donetsk

La localité de Novomikhaïlovka a été libérée par l’armée russe qui a aussi détruit plusieurs armements occidentaux livrés à Kiev, rapporte la Défense russe. 22.04.2024, Sputnik Afrique

Le groupement Sud russe a complètement libéré la localité de Novomikhaïlovka, en république populaire de Donetsk (RPD), a annoncé ce mardi 22 avril le ministère russe de la Défense dans son nouveau bilan de l'opération militaire spéciale.Autre points clés:▪ Une position de défense aérienne ukrainienne et un point de stockage de drones maritimes ont été frappés;▪ Les groupements Sud et Centre ont amélioré leur position tactique, les groupements Est " et Ouest ont occupé des positions plus avantageuses;▪ Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 240 drones;▪ Le groupement Ouest a repoussé quatre contre-attaques des unités d’Azov*, près de Grigorievka en RPD;▪ Le groupement Centre a repoussé neuf contre-attaques, l'ennemi a perdu 365 militaires et un véhicule de combat d'infanterie Marder de production allemande;▪ Les forces ukrainiennes ont supprimé 95 militaires et un obusier FH-70 de 155 mm de facture britannique, dans des confrontations avec le groupement Est;▪ Le groupement Dniepr a infligé des dégâts à trois brigades ukrainiennes, les pertes de l'ennemi s’élevant à 45 hommes.*Organisation terroriste interdite en Russie

