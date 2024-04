https://fr.sputniknews.africa/20240422/les-critiques-us-sur-les-liens-entre-pretoria-et-moscou-relevent-dune-forme-de-colonisation-1066185308.html

Les critiques US sur les liens entre Prétoria et Moscou relèvent d'une forme de colonisation

Les critiques US sur les liens entre Prétoria et Moscou relèvent d'une forme de colonisation

Sputnik Afrique

Washington tape sur les doigts de l'Afrique du Sud ou d'autres pays africains qui veulent nouer des partenariats avec la Russie ou la Chine. Carolina... 22.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-22T17:30+0200

2024-04-22T17:30+0200

2024-04-22T18:04+0200

international

afrique du sud

états-unis

diplomatie

néo-colonialisme

opinion

russie

mali

burkina faso

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/1e/1064382594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81c4a1ab609258b3098ddf11a1b8f493.jpg

Les États-Unis sont prêts à s'ingérer dans les affaires diplomatiques de l'Afrique du Sud, pour empêcher un rapprochement avec la Russie, explique à Sputnik Afrique Carolina Vasconcelos, spécialiste de l'Afrique subsaharienne au Centre d'évaluation de la conjoncture (NAC) de Rio de Janeiro.Washington pourrait aussi appliquer la même stratégie avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ajoute l'experte.Renégocier les relations sur fond de divergencesDébut février, un projet de loi avait été présenté par les législateurs américains, visant à revoir les relations bilatérales entre Washington et Pretoria, sur fond de divergences géopolitiques entre les deux pays.Les États-Unis critiquent notamment le refus de l'Afrique du Sud de soutenir la position occidentale sur le conflit en Ukraine et craignent son rapprochement avec la Russie, la Chine et d'autres pays non occidentaux. Un positionnement qui pourrait "porter atteinte à la sécurité nationale ou aux intérêts de la politique étrangère des États-Unis", selon le projet de loi.Les États-Unis font également pression sur les pays africains à travers l'African Growth and Opportunity (AGOA), loi américaine censée favoriser les opportunités de commerce. Washington a déjà rayé plusieurs États sous prétexte qu'ils n'étaient pas "assez démocratiques", rappelle souligne Carolina Vasconcelos. "Un euphémisme pour dire: ils ne font pas ce que je veux", ironise l'experte.Le Gabon, le Niger, l’Ouganda et la Centrafrique ont notamment été exclus de l'AGOA le 1er janvier 2024.

afrique du sud

états-unis

russie

mali

burkina faso

afrique subsaharienne

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique du sud, états-unis, diplomatie, néo-colonialisme, opinion, russie, mali, burkina faso, afrique subsaharienne, niger