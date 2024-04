https://fr.sputniknews.africa/20240422/les-autorites-burkinabe-discutent-avec-la-russie-des-axes-de-cooperation-educative-1066183922.html

Les autorités burkinabè discutent avec la Russie des axes de coopération éducative

Les autorités burkinabè discutent avec la Russie des axes de coopération éducative

L'université russe Synergy et le ministère burkinabè de l’Éducation nationale ont convenu de mettre en œuvre plusieurs projets visant à améliorer le système... 22.04.2024, Sputnik Afrique

La rencontre a eu lieu le 19 avril 2024, sous forme de vidéoconférence. Le ministre burkinabè de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales et son équipe et des responsables de l’université russe Synergy y ont pris part, rapporte le ministère du pays africain. Voici les initiatives qui ont été au cœur des discussions:

