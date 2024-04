https://fr.sputniknews.africa/20240422/le-nigeria-lance-son-propre-modele-national-dintelligence-artificielle-1066178509.html

Le Nigéria lance son propre modèle national d’intelligence artificielle

Le Nigéria lance son propre modèle national d’intelligence artificielle

Sputnik Afrique

Ce grand modèle linguistique multilingue (LLM) est formé à 5 langues à faibles ressources et à l’anglais, a annoncé le ministre nigérian des Communications. 22.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-22T11:32+0200

2024-04-22T11:32+0200

2024-04-22T11:32+0200

afrique subsaharienne

nigeria

intelligence artificielle

langues régionales

financement

technologies

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0f/1063564037_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fd4248483d7396cde5789d79dfb6da6.jpg

L’objectif est de mener des recherches sur l'IA, engager les chercheurs et les startups locaux et renforcer l'application de l'IA au sein du gouvernement, selon Bosun Tijani, ministre nigérian des Communications. Le programme a déjà reçu 3,5 millions de dollars de financement de la part de divers partenaires intéressés.Les langues à faibles ressources sont celles qui disposent de relativement moins de données disponibles pour la formation des systèmes d’IA à des fins de conversation. En revanche, l’anglais, le chinois, l’espagnol, le français et le japonais sont considérés comme riches en ressources.

afrique subsaharienne

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, nigeria, intelligence artificielle, langues régionales, financement, technologies