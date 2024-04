https://fr.sputniknews.africa/20240422/la-grece-et-lespagne-mises-sous-pression-pour-fournir-des-armes-a-kiev-1066179429.html

La Grèce et l’Espagne mises sous pression pour fournir des armes à Kiev

Les responsables européens pressent Madrid et Athènes de livrer des systèmes de défense aérienne à Kiev, rapporte le Financial Times. 22.04.2024, Sputnik Afrique

Les dirigeants de l'UE auraient profité du dernier sommet à Bruxelles pour demander aux Premiers ministres espagnol et grec de transférer des systèmes de défense aérienne à l’Ukraine, rapporte le Financial Times.Une pression moindre serait exercée sur la Pologne et la Roumanie, qui disposent également de défenses aériennes Patriot, étant donné leur "emplacement plus vulnérable" à la frontière avec l’Ukraine.Madrid et Athènes pourraient encore voir ces demandes s’intensifier ce 22 avril, avec la réunion des ministres européens des Affaires étrangères et de la Défense au Luxembourg, souligne le Financial Times.Moscou estime que les livraisons d’armes à Kiev freinent la résolution du conflit, impliquant directement les pays de l’OTAN qui "jouent avec le feu".

