La Côte d'Ivoire octroie près de deux millions de dollars au profit de ses acteurs culturels

La Côte d'Ivoire octroie près de deux millions de dollars au profit de ses acteurs culturels

Le ministre ivoirien de la Jeunesse, Mamadou Touré, a annoncé samedi à Abidjan l'octroi par le gouvernement d'un financement d'un milliard de francs CFA... 22.04.2024

"Il s'agit d'un montant inédit en Afrique de l'Ouest, qui prendra en compte les réalités respectives de nos différents artistes", a indiqué M. Touré, qui intervenait à l'occasion de la cérémonie de clôture du Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (MASA).Pour sa part, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a noté que ce financement apporté aux acteurs du milieu culturel contribuerait à la richesse culturelle du pays."Le MASA, qui demeure un événement culturel majeur, a été une plateforme d'expression pour les artistes", a-t-elle souligné.Ouverte le 13 avril, la 13e édition du MASA s'est achevée samedi soir dans la capitale économique ivoirienne. L'événement a accueilli plus de 1.000 artistes, 300 spectacles et plus de 150.000 visiteurs venant de 59 pays.Selon les organisateurs, plus de 600 contrats ont été conclus lors de cette édition du MASA, qui s'articulait autour du thème "Jeunesse, innovation et entrepreneuriat : des leviers pour le développement des industries des arts du spectacle africain".

