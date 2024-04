https://fr.sputniknews.africa/20240421/un-nigerian-joue-aux-echecs-60-h-daffilee-et-bat-le-record-de-monde--1066165887.html

Un Nigérian joue aux échecs 60 h d’affilée et bat le record de monde

Le Nigérian Tunde Onakoya a joué aux échecs plus de 2 journées d’affilée. Son objectif était de lever 1 million de dollars pour son organisation caritative. 21.04.2024, Sputnik Afrique

Tunde Onakoya a pu jouer aux échecs sans s'arrêter et sans perdre une seule partie.Son objectif était de lever 1 million de dollars pour son organisation caritative en faveur des enfants à Lagos.Le joueur de 29 ans a effectué environ 200 parties. Initialement, sa performance devait prendre fin au bout de 58 heures, mais il a décidé d’allonger sa dernière session jusqu’aux 60 heures. L’événement a eu lieu à Times Square à New York.Bola Tinubu, Président nigérian, a adressé à Tunde Onakoya ses félicitations en soulignant que le joueur a "sonné le gong de la résilience, de la confiance en soi et de l'ingéniosité du Nigeria". Le record précédent, 56 heures d'affilée, a été établi en 2018 par 2 Norvégiens.

