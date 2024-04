https://fr.sputniknews.africa/20240421/loms-prequalifie-un-nouveau-vaccin-oral-simplifie-contre-le-cholera-1066164091.html

L’OMS préqualifie un nouveau vaccin oral simplifié contre le choléra

L’OMS préqualifie un nouveau vaccin oral simplifié contre le choléra

Sputnik Afrique

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé la préqualification d’un nouveau vaccin oral contre le choléra qui a une efficacité similaire aux vaccins... 21.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-21T07:47+0200

2024-04-21T07:47+0200

2024-04-21T07:47+0200

oms

choléra

vaccin

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/0c/1045339639_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_7381302cf4c3445495219b425aa747b9.jpg

Baptisé "Euvichol-S", ce vaccin liquide à durée de conservation de 24 mois est une formulation simplifiée d’Euvichol-Plus avec un taux d'efficacité similaire aux formulations plus complexes, et avec moins de composants, ce qui devrait permettre de réduire le délai de production et ainsi produire des volumes plus importants, a indiqué l’agence onusienne dans un communiqué."Le nouveau vaccin est le troisième produit de la même famille de vaccins contre le choléra dans notre liste de préqualification", a précisé Rogerio Gaspar, directeur du département de réglementation et de préqualification de l'OMS, cité par le communiqué, notant que l'offre mondiale de vaccins contre le choléra a été multipliée par dix-huit entre 2013 et 2023, et la demande croissante a créé une pénurie mondiale.Cette décision de l'OMS "représente une bouée de sauvetage pour les communautés vulnérables du monde entier", a déclaré Derrick Sim, responsable des marchés des vaccins chez l'Alliance du vaccin (GAVI).Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et GAVI, la décision de l'OMS contribuera à faire passer le stock mondial de 38 millions de doses en 2023 à environ 50 millions cette année.Actuellement, 23 pays signalent des épidémies de choléra, 473.000 cas ont été signalés à l'OMS en 2022, soit deux fois plus qu'un an auparavant, et des données préliminaires indiquent que plus de 700.000 cas ont été signalés l'année dernière, selon les statistiques de l'OMS.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

oms, choléra, vaccin