L’Europe serait mécontente de la volonté américaine d’exploiter les avoirs russes gelés

L'Europe serait mécontente de la volonté américaine d'exploiter les avoirs russes gelés

Les responsables européens hésitent à confisquer les avoirs russes, écrit le Washington Post.

Ils craignent que les mesures de représailles de Moscou affectent en premier lieu l’Europe et non les États-Unis.De plus, l’utilisation des avoirs gelés enfreint le droit international et risque de décourager les investisseurs de faire confiance à l'euro.La semaine dernière, le FMI et la Banque mondiale se sont réunis à Washington où ils ont discuté de cette problématique. Les responsables américains font pression sur leurs collègues européens réticents pour qu’ils utilisent les avoirs russes bloqués.

