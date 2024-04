https://fr.sputniknews.africa/20240421/letat-major-israelien-approuve-un-nouveau-plan-doperations-a-gaza-1066174445.html

L'État-major israélien approuve un nouveau plan d'opérations à Gaza

L'État-major israélien approuve un nouveau plan d'opérations à Gaza

Sputnik Afrique

L'armée israélienne a annoncé avoir adopté un plan de poursuite des opération militaires dans la bande de Gaza. 21.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-21T21:09+0200

2024-04-21T21:09+0200

2024-04-21T21:09+0200

international

israël

gaza

herzl halevi

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/1f/1065849594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c30b9e1a5bc32fda45ef9c3e29799e.jpg

L'État-major général israélien a approuvé un plan d'opérations militaires dans la bande de Gaza, a annoncé ce dimanche 21 avril l'armée israélienne.Opération israélienne dans la bande de GazaIsraël mène une opération au sol dans la bande de Gaza en réponse à l'attaque massive lancée par le mouvement Hamas contre le territoire israélien le 7 octobre 2023. La ville de Gaza a été encerclée par les troupes israéliennes et l'enclave a de fait été coupée en parties sud et nord.Israël a organisé un blocus de la bande de Gaza, la privant d'eau, d'électricité, de produits alimentaires, de médicaments et de carburant. Les frappes de roquettes et opérations du Hamas ont fait environ 1.200 morts et plus de 5.000 blessés en Israël, selon les autorités. Côté palestinien, les bombardements israéliens, qui touchent notamment des sites civils, ont fait 34.000 morts, quelque 76.900 blessés, selon le ministère de la Santé publique de Gaza.La Russie a appelé à arrêter les hostilités et à régler la crise sur la base de la solution à deux États approuvée par le Conseil de sécurité de l'Onu. Ce projet prévoit la mise en place d'un État palestinien indépendant dans les frontières d'avant 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale.

israël

gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, israël, gaza, herzl halevi