Les États-Unis n’ont "pas de stratégie de sortie" du conflit en Ukraine, estime Elon Musk

"Ma plus grande préoccupation est qu'il n'y ait pas de stratégie de sortie [du conflit], juste une guerre éternelle où des jeunes meurent dans les tranchées...

C'est ainsi que le milliardaire a commenté sur X les propos de l'entrepreneur David Sachs, qui estime que la nouvelle aide américaine à l'Ukraine permettra d'acheter "exactement la moitié" des armes pour la contre-offensive estivale de Kiev.Le 20 avril, la Chambre des représentants US a voté en faveur de l'octroi de nouvelles assistances à l'Ukraine, Israël et à Taiwan.Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a qualifié de "prévisible" la décision des députés US d'approuver une aide supplémentaire de dizaines de milliards de dollars à Kiev.Il a tenu à souligner que cette nouvelle assistance "ruinera l'Ukraine encore davantage".

