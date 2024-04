https://fr.sputniknews.africa/20240421/les-dates-de-lelection-presidentielle-en-mauritanie-devoilees-1066168828.html

Les dates de l'élection présidentielle en Mauritanie dévoilées

Les dates de l'élection présidentielle en Mauritanie dévoilées

Le scrutin présidentiel mauritanien se déroulera cet été, ont annoncé les autorités. Le Président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani n’a pas encore... 21.04.2024, Sputnik Afrique

Le second tour aura pour sa part lieu le 14 juillet, selon un décret présidentiel publié ce 20 avril.L’actuel Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani n’a pas encore annoncé sa candidature mais devrait être le grand favori en vue d’assurer un second mandat. Plusieurs concurrents sont déjà sur les rangs, dont quelques personnalités bien connues, comme :- L'ancien Président Mohamed Ould Abdel Aziz, au pouvoir de 2009 à 2019, cependant condamné à 5 ans de prison en 2023 ;- Biram Dah Abeid, militant anti-esclavagiste et candidat malheureux aux dernières présidentielles ;Le Président sénégalais fraîchement élu Bassirou Diomaye Faye avait choisi la Mauritanie pour son premier voyage officiel, ce 18 avril. Il avait rencontré Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pur une visite d’"amitié et de travail".

