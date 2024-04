https://fr.sputniknews.africa/20240421/le-secteur-minier-favorisera-la-croissance-de-la-cemac--1066173106.html

Le secteur minier favorisera la croissance de la CEMAC

Sputnik Afrique

De nouveaux projets dans le secteur minier et gazier soutiendront le dynamisme économique de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale durant... 21.04.2024

La croissance de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) devrait progresser de 3,7% en moyenne annuelle entre 2025 et 2027, a annoncé la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) dans un rapport.Les secteurs minier et gazier joueront un rôle central dans cette dynamique avec:-Cinq projets d’exploitation de minerai de fer qui devraient entrer en production d’ici fin 2024, notamment au Gabon et au Cameroun;-Plusieurs nouveaux projets gaziers en phase d’exploitation au Congo, au Cameroun et au Gabon;-La création d’activités secondaires et d’infrastructures gravitant autour du secteur: routes, chemin de fer, restauration ou gardiennage.Plusieurs facteurs de risque existent néanmoins, qui pourraient freiner la dynamique économique globale, précise la banque. L’institution cite notamment: de futures pandémies, une crise de l’immobilier en Chine, l’accélération des tensions géopolitiques mondiales ou l’intensification des attaques de navires par les rebelles Houthis en mer Rouge.

