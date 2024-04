https://fr.sputniknews.africa/20240421/larmee-russe-libere-une-nouvelle-localite-en-republique-populaire-de-donetsk--1066169076.html

L’armée russe libère une nouvelle localité en république populaire de Donetsk

Les forces russes ont libéré la localité Bogdanovka en république populaire de Donetsk et résisté à diverses contre-attaques selon la Défense russe. 21.04.2024, Sputnik Afrique

La localité de Bogdanovka a été libérée par le groupement Ouest russe en république populaire de Donetsk (RPD), rapporte ce dimanche 21 avril le dernier bilan quotidien du ministère de la Défense russe.Autres points-clés :▪ Les unités russes du groupement Ouest ont occupé des positions plus avantageuses à proximité de la ville de Tchassov Iar;▪ Le groupement Est a frappé les effectifs des forces ukrainiennes et des brigades de défense, occupant désormais de meilleures positions. Kiev a perdu entre autres un obusier FH-70 de production britannique et deux stations de brouillage Nota et 100 militaires;▪ Le groupement Centre a amélioré sa position tactique en RPD et repoussé 8 contre-attaques. L'armée ukrainienne a perdu un obusier M777 américain et un dépôt de carburant;▪ La défense aérienne russe a détruit 8 roquettes de HIMARS et Ouragan, ainsi que 194 drones des forces ukrainiennes;▪ L'aviation russe a anéanti un avion MiG-29 sur l'aérodrome Dniepr, ainsi qu'un lanceur de missiles sol-air S-300;▪ Le groupement Dniepr a frappé des unités de la Garde nationale et des brigades de défense territoriale ukrainiennes qui ont notamment perdu un canon M107 de production américaine.

