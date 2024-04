https://fr.sputniknews.africa/20240421/la-moldavie-a-besoin-de-lunion-economique-eurasienne-et-non-de-lue-1066168561.html

La Moldavie a besoin de l'Union économique eurasienne et non de l'UE

La Moldavie a besoin de l'Union économique eurasienne et non de l’UE

Le congrès des élus moldaves prônant l'entrée de Chisinau dans l'Union économique eurasienne (UEEA) et l'Espace économique eurasien s'est ouvert à Moscou ce 21 avril.La dirigeante de la Gagaouzie, une région autonome du sud de la Moldavie, le chef du parti Shor, le président de l'Assemblée populaire de Gagaouzie sont parmi les participants."Je suis sûr qu'on ne nous attend pas dans l’Union européenne", a avancé Vasile Bolia, chef du parti moldave Renaissance, critiquant le vecteur européen des autorités moldaves. "Nous sommes utilisés comme un pion dans un grand jeu d'échecs géopolitique", a-t-il affirmé.L'homme politique a également rappelé que les agriculteurs étaient actuellement en grève en Allemagne, en France, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne, en Bulgarie et en Roumanie. Ils sont "contre la politique européenne, qui les a conduits à l’effondrement de leurs entreprises et à une baisse du niveau de vie".L'Union économique eurasienne se compose de 5 États post-soviétiques situés en Eurasie, dont la Russie, la Biélorussie, l’Arménie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan.

