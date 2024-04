https://fr.sputniknews.africa/20240421/la-conference-russo-africaine-sur-la-lutte-contre-les-maladies-infectieuses-aura-lieu-tous-les-2-1066170517.html

La Conférence russo-africaine sur la lutte contre les maladies infectieuses aura lieu tous les 2 ans

Telle est la décision rendue publique par les organisateurs. 🔹La deuxième édition de l’événement, en 2026, pourrait avoir lieu sur le continent. 21.04.2024, Sputnik Afrique

La première Conférence qui vient de se terminer, a eu lieu du 17 au 19 avril dans la capitale ougandaise. La délégation russe a été présidée par la directrice de Rospotrebnadzor, service fédéral russe de surveillance et de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain. Au cours de cette conférence, la Russie a démontré les capacités de ses laboratoires mobiles qu’elle avait remis à l’Ouganda. Ils permettent de réaliser jusqu'à 2.000 tests par jour pour plus de 20 maladies.

