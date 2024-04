https://fr.sputniknews.africa/20240421/armee-us-partez-manfestation-a-agadez-pour-exiger-le-depart-des-soldats-americains---images-1066169679.html

"Armée US partez": manfestation à Agadez pour exiger le départ des soldats américains - images

Une mobilisation a eu lieu ce matin à Agadez, ville du nord du Niger, pour réclamer le départ des militaires américains de la base 201, y présents depuis 2013. 21.04.2024, Sputnik Afrique

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche à Agadez pour exiger le départ des soldats américains qui y disposent d'une base.Des drapeaux burkinabé, malien, nigérien et russe, étaient visibles lors de la manifestation.Sur une grande banderole déployée par les manifestants, on pouvait lire : "Ici c'est Agadez, pas Washington, armée US partez".Les États-Unis auraient accepté le 19 avril de retirer leurs soldats opérant dans le pays, un mois après que les autorités de Niamey ont dénoncé "avec effet immédiat" les accords de coopération militaire avec Washington.

