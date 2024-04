https://fr.sputniknews.africa/20240420/un-nouveau-depart-donne-aux-relations-entre-le-burkina-faso-et-la-cote-divoire-1066156741.html

"Un nouveau départ" donné aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire

"Un nouveau départ" donné aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire

Sputnik Afrique

Tel est l'avis exprimé par les ministres de la Défense burkinabè et ivoirien, Kassoum Coulibaly et Téné Birahima Ouattara, qui se sont rencontrés le 19 avril à... 20.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-20T13:10+0200

2024-04-20T13:10+0200

2024-04-20T13:10+0200

burkina faso

côte d'ivoire

afrique subsaharienne

international

défense

téné birahima ouattara

kassoum coulibaly

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/12/1061437389_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b597c84172999864fa6100bce296bc5.jpg

"Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays", a déclaré M.Ouattara à l'issue de la rencontre. Tout en reconnaissant la présence de "points d’achoppement", il s'est dit prêt à les régler pour "aller de l’avant"."Nous espérons prendre un nouveau départ, pour lutter efficacement contre le terrorisme et différents trafics à nos frontières", lui a fait écho le général Kassoum Coulibaly. Il a qualifié l'entretien de "très utile"."Les peuples qui sont de part et d’autre de ces frontières, ont pratiquement beaucoup de choses en commun" et doivent "rester ensemble", selon lui.Les relations entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso ont été assombries par l'arrestation de deux gendarmes ivoiriens et de deux éléments des Forces combattantes burkinabè, accusés d’avoir franchi la frontière avec leurs armes de service.

burkina faso

côte d'ivoire

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, côte d'ivoire, afrique subsaharienne, international, défense, téné birahima ouattara, kassoum coulibaly