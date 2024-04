https://fr.sputniknews.africa/20240420/metamorphose-grace-aux-medecins-russes-le-senegalais-albinos-rentre-dans-son-pays-1066162220.html

Métamorphosé grâce aux médecins russes, le Sénégalais albinos rentre dans son pays

Métamorphosé grâce aux médecins russes, le Sénégalais albinos rentre dans son pays

Sputnik Afrique

Tout est bien qui finit bien. Le jeune Khadim va revenir au Sénégal après un séjour de plusieurs mois en Russie ponctué par de nombreuses opérations pour... 20.04.2024

En mars, le jeune Khadim est retourné à Krasnodar pour la phase finale de son traitement. Pour cette dernière étape, il a bénéficié d'une reconstruction des commissures labiales et de la paupière supérieure droite, ainsi que d'un lipofilling de la partie médiane du visage.Ces opérations n'ont pas entraîné de complications et le jeune homme, ainsi que son père, qui est resté à ses côtés durant tous ces mois, pourront revenir au Sénégal."Des méthodes incompatibles, mais qui ont fonctionné"Tout comme pour les premières opérations en août et septembre derniers, Khadim a été pris en charge dans la ville russe de Krasnodar. D'abord dans la clinique WMT des hautes technologies, puis à l’hôpital d’aide médicale d’urgence. Les spécialistes de la première ont effectué les interventions chirurgicales, alors que ceux de l’autre établissement ont suivi Khadim au cours de sa convalescence.En revenant sur l'opération qui a permis au jeune homme de retrouver son visage, le chirurgien l'a qualifié d'"unique". En effet, elle a demandé le recours à plusieurs techniques "qui ne sont que très rarement utilisées ensemble", a expliqué Alexeï Dikarev, chirurgien oncologue, plastique et reconstructeur.Ainsi, la partie médiane du visage a été restaurée avec un morceau de la peau de Khadim, alors que pour sa mâchoire inférieure les médecins ont choisi une prothèse en titane, a ajouté le spécialiste.Peu de pays sont en mesure de produire de tels implants, mais la Russie compte parmi ceux-là,et la plaque pour Khadim a été fabriquée sur mesure, a poursuivi le docteur Dikarev.Une pause prolifiqueAprès les premières opérations qui ont permis de recouvrir la plaie de 12 centimètres sur la partie droite du visage de Khadim, il a fallu attendre quelques mois avant de poursuivre la reconstruction.Le jeune et son père ont passé ce temps à Saint-Pétersbourg, où Khadim a repris la peinture, une échappatoire pour lui et aussi une belle possibilité d'occuper ses journées. Cette activité est devenue quotidienne et Khadim a perfectionné son savoir-faire. Celui-ci aime imaginer de nouvelles idées pour ses créations et les réaliser sur des toiles.Les tableaux du jeune Sénégalais ont été appréciés par le directeur artistique d'une célèbre galerie de Saint-Pétersbourg, a relaté la fondation caritative Mila4Africa qui a pris en charge le séjour de Khadim et de son père en Russie.Un retour tant attenduKhadim a qualifié le résultat de son traitement d'"excellent", et après une période de rétablissement, il va retrouver sa mère et ses cinq sœurs dans son pays natal.Pour le moment, Khadim a du mal à se projeter dans le futur, mais il souhaite travailler pour pouvoir aider sa famille.Il a été décidé de mettre en vente les tableaux de Khadim. Avec les fonds récoltés, la fondation Mila4Africa va soutenir d'autres enfants et familles dans le besoin au Sénégal.

