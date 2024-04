https://fr.sputniknews.africa/20240420/les-militaires-russes-ont-detruit-en-ukraine-cinq-chars-us-m1-abrams-au-cours-des-deux-derniers-1066163346.html

Les militaires russes ont détruit en Ukraine cinq chars US M1 Abrams au cours des deux derniers mois

Ce chiffre a été donné par le New York Times qui se réfère à un haut responsable américain. Selon ce dernier, au moins trois autres des 31 Abrams envoyés à... 20.04.2024, Sputnik Afrique

Ces chars ont des points vulnérables: sur le dessus, dans le bloc moteur arrière et dans l'espace entre la coque et la tourelle, soit là où leur blindage est le plus fin, précise le NYT. Ces endroits sont des cibles pour les drones qui frappent avec beaucoup de précision. En fait, les caméras de ces appareils transmettent les images en temps réel à l'opérateur qui les dirige vers les points faibles du char, explique le média. Dans plusieurs cas, les drones ont été envoyés pour "achever" les blindés déjà endommagés par des mines ou des missiles antichars, afin qu'ils ne puissent pas être retirés du champ de bataille et réparés. Le coût d'un drone peut atteindre 500 dollars, ce qui constitue un investissement dérisoire pour détruire un Abrams de 10 millions de dollars, tranche le journal. Les Leopard allemands sont également ciblés. Au moins 30 d'entre eux ont été détruits, selon le site de recherche sur la guerre Oryx.

