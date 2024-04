https://fr.sputniknews.africa/20240420/les-brics-envisagent-de-creer-une-plateforme-reunissant-les-systemes-financiers-des-pays-membres--1066155187.html

Les BRICS envisagent de créer une plateforme réunissant les systèmes financiers des pays membres

C'est ce qu'a déclaré un vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov à la chaîne TV BRICS 20.04.2024, Sputnik Afrique

C’est justement le futur dispositif BRICS Bridge qui pourrait remplir cette tâche, a-t-il précisé .Les BRICS ont déjà créé une chaîne d'échange d'informations entre leurs banques centrales, a-t-il ajouté.Dans le contexte de la numérisation de nombreux processus bancaires, la question de la sécurité du transfert et le stockage des données est de premier plan, selon le vice-ministre.La création d’une plateforme de paiements numériques BRICS Bridge devrait être prochainement discutée au sein du groupe, a indiqué plus tôt le ministre russe des Finances. De plus, les partenaires au sien des BRICS prépareraient des initiatives afin d'améliorer le système monétaire international.

