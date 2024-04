https://fr.sputniknews.africa/20240420/le-tchad-exige-larret-des-activites-de-larmee-americaine-sur-une-base-militaire-1066153349.html

Le Tchad exige l’arrêt des activités de l’armée américaine sur une base militaire

Le chef d’état-major de l’armée de l’air explique ne pas avoir reçu des Américains de documents "justifiant leur présence à la base aérienne Adji Kosseï (BAK)"... 20.04.2024, Sputnik Afrique

Par conséquent, selon le général Idriss Amin Ahmed, aucun cadre légal ne justifie cette présence. Il a donc ordonné l’arrêt immédiat des activités des forces spéciales américaines sur cette base. C'est ce qu'il a fait savoir dans une note adressée au ministère des Armées.Et de rappeler que la coopération entre les États-Unis et le Tchad s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. La décision en question intervient alors que le Niger voisin a dénoncé l’accord militaire le liant à Washington.Des bases militaires françaises et américaines sont déployées au Tchad. Le pays a cependant exprimé sa volonté de diversifier ses partenaires.Selon les informations de CNN, le Tchad menace également les USA de rompre leur accord de défense et exhorte les soldats américains de se retirer de la base française sise dans la capitale.

