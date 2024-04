https://fr.sputniknews.africa/20240420/le-niger-autorise-louverture-de-tout-colis-venant-dexterieur-y-compris-diplomatique-1066158922.html

Le Niger autorise l'ouverture de tout colis venant d’extérieur y compris diplomatique

Le Niger autorise l'ouverture de tout colis venant d’extérieur y compris diplomatique

Sputnik Afrique

Niamey se réserve désormais le droit de scanner, voire d'ouvrir tout colis arrivant de l'extérieur ou sortant du territoire national "pour des raisons de... 20.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-20T16:07+0200

2024-04-20T16:07+0200

2024-04-20T16:08+0200

niger

colis

sécurité

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/14/1066158753_0:516:2048:1668_1920x0_80_0_0_f6323ed09b145d76ae042c02c7ed818e.jpg

Et ce, "quelle que soit la porte d'entrée ou de sortie", précise le communiqué ministériel diffusé aux missions diplomatiques, postes consulaires et représentations des organisations internationales accrédités au Niger. Il en ressort que les colis diplomatiques ne bénéficieront d'aucun traitement particulier.Cette mesure est sensée "renforcer la sécurité aux frontières du pays et à déjouer toute tentative de déstabilisation".

niger

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

niger, colis, sécurité, afrique subsaharienne