Au moins 58 morts dans un naufrage à Bangui

Une péniche surchargée a chaviré sur la rivière Mpoko à Bangui, faisant des dizaines de morts. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues. 20.04.2024, Sputnik Afrique

Au moins 58 personnes ont trouvé la mort dans la tragédie survenue sur la rivière Mpoko à Bangui alors qu'elles se rendaient à des funérailles, a annoncé le directeur général de la protection civile.D'après des témoins et des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, le bateau appelé baleinière transportait plus de 300 personnes, bien au delà de sa capacité, et venait quitter son point de départ lorsqu'il a chaviré.

