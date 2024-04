https://fr.sputniknews.africa/20240419/touadera-plus-de-95-du-territoire-de-la-rca-est-passe-sous-le-controle-de-bangui-grace-a-la-russie-1066147517.html

Touadéra: plus de 95% du territoire de la RCA est passé sous le contrôle de Bangui grâce à la Russie

Le chef d'État s'est dit satisfait du travail qui a été réalisé avec les instructeurs russes. Il reste des "poches" dans lesquelles des "forces négatives" se... 19.04.2024, Sputnik Afrique

Auparavant, la RCA était occupée à 80%, a-t-il rappelé. La République a été soutenue avec des équipements militaires et des instructeurs russes participant à la formation des forces armées centrafricaines, a noté le Président. Après une préparation, les recrues passent aussitôt à la pratique qui leur permet d'acquérir une expérience inestimable sur le terrain, a-t-il indiqué.M.Touadéra a souligné que son pays coopère avec Moscou depuis six ans et que ce partenariat fructueux se poursuit, voire se renforce avec de nouveaux éléments. Ainsi, pour mieux sécuriser les régions d'est, cette zone pourrait accueillir une base militaire russe. Les modalités de cette installation seront analysées au cours du développement du partenariat avec la Russie, a précisé le leader centrafricain. Plus tôt, l'ambassadeur russe en RCA a déclaré à Sputnik que les parties étaient en train de déterminer le lieu du déploiement des militaires russes. Par ailleurs, le calendrier de l'arrivée du contingent russe et de son nombre n'ont pas encore été fixés, a fait savoir Alexandre Bikantov.

