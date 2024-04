Voici l'essentiel des déclarations du chef de la diplomatie russe:L'opération militaire spécialeL'Otan et la sécurité européenneSituation au Proche-OrientLes BRICS

Le ministre russe des Affaires étrangères s'est entretenu ce vendredi 19 avril avec Sputnik et deux autres radios, Komsomolskaïa Pravda et Govorit Moskva. La... 19.04.2024, Sputnik Afrique

Points clés de l'interview du chef de la diplomatie russe à Sputnik

© Sputnik . Aleksei Philippov Accéder à la base multimédia Sergueï Lavrov accorde une interview aux radios Sputnik, Komsomolskaïa pravda et Govorit Moskva © Sputnik . Aleksei Philippov / Accéder à la base multimédia

Le ministre russe des Affaires étrangères s'est entretenu ce vendredi 19 avril avec Sputnik et deux autres radios, Komsomolskaïa Pravda et Govorit Moskva. La conversation a été menée par les rédacteurs en chef de ces médias, Margarita Simonian, Olesya Nosova (Komsomolskaïa Pravda) et Roman Babaïan (Govorit Moskva).