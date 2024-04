https://fr.sputniknews.africa/20240419/leurope-est-menacee-par-levolution-du-monde-et-pas-par-la-russie-estime-un-journaliste-malien-1066152275.html

"L'Europe est menacée par l'évolution du monde" et pas par la Russie, estime un journaliste malien

Cette menace vient surtout de "l'éveil de conscience" des peuples africains et d'autres peuples sur d'autres continents, a déclaré à Sputnik Afrique Moussa

Puisque la géopolitique internationale est en train d'évoluer, "se pose la question sur les changements de l'ordre mondial", note M.Diakité. Il préconise d'y aller "avec sagesse", ainsi que de "privilégier le dialogue et la confrontation intellectuelle". Dans un monde "en permutation", Moscou a intérêt à développer des moyens de paiement alternatifs pour contrer les "diktats" des méthodes européennes et occidentales, estime-t-il. Cela lui permettra de développer les échanges avec le continent africain, aujourd'hui "en pleine émancipation", ajoute le directeur de publication. Par ailleurs, les pays africains pourront "favoriser le développement et la croissance économique" en se tournant vers des organismes comme les BRICS, quitte à en devenir membres, explique le journaliste. Il insiste cependant que ce partenariat doit être d'égal à égal et "pas être membres pour être des sujets".

