Les troupes américaines au Niger ne reçoivent aucune aide des USA, déclare un membre du Congrès

Les troupes américaines au Niger ne reçoivent aucune aide des USA, déclare un membre du Congrès

"L'administration Biden et le Département d'État cachent les véritables conditions des relations diplomatiques américaines au Niger et abandonnent de fait nos...

Les militaires US ne reçoivent pas de fournitures médicales et sont en danger imminent si un accord n'est pas conclu entre les États-Unis et le Niger d'ici la fin du mois, selon lui.L'administration Biden se livre à une dissimulation massive d'informations et il est urgent de rapatrier les troupes, a-t-il ajouté.Plus tôt, les médias américains ont publié une lettre envoyée au Congrès par un officier supérieur de l'US Air Force stationné au Niger, dans laquelle il exprimait son inquiétude quant aux actions de l'ambassade américaine dans ce pays, qui, selon lui, compliquaient le retrait des troupes américaines.Selon le soldat, la mission américaine a délibérément dissimulé des informations de renseignement afin de maintenir l'apparence de bonnes relations entre les deux pays.Le mois dernier, le Niger a rompu un accord militaire avec les États-Unis qui prévoyait l'installation d'une base de drones américains dans le nord du pays. Expliquant leur décision, les autorités militaires nigériennes ont déclaré que l'accord avait été imposé au pays et n'était pas dans l'intérêt de la population.

