Les dirigeants occidentaux se plient aveuglement à la volonté des USA, selon un politologue libanais

Les dirigeants occidentaux se plient aveuglement à la volonté des USA, selon un politologue libanais

Les dirigeants occidentaux ne sont que des marionnettes qui font ce qui leur est imposé, martèle Hassan Hamade en commentant l'interview que le chef de la... 19.04.2024, Sputnik Afrique

Les nations occidentales sont entourées par des rideaux de fer qui faussent les faits et la réalité. On prépare les Occidentaux pour les guerres futures et l'arène européenne pour un grand massacre. Les USA ont conduit l'Europe tout droit en enfer, affirme le politologue. Or, le monde est en mutation et le nouvel ordre évoqué par Sergueï Lavrov n'a rien à voir avec le système promu par les États-Unis et l'Otan, note-t-il. Contrairement aux meurtres de masse, à l'extermination, au pillage et à la destruction des sociétés, cet ordre fait régner la paix entre les peuples, poursuit Hassan Hamade. Selon le politologue, le ministre russe des Affaires étrangères envoie le signal sur la nouvelle page qui s'ouvre après la guerre par procuration des Atlantistes contre la Russie d'une part, et après l'Holocauste perpétré par Israël contre les Palestiniens, d'autre part.

