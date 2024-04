https://fr.sputniknews.africa/20240419/le-forum-russie---monde-islamique-se-deroulera-a-kazan-en-mai-1066151959.html

Le forum Russie - Monde islamique se déroulera à Kazan en mai

Le forum Russie - Monde islamique se déroulera à Kazan en mai

La capitale de la république du Tatarstan s'apprête à accueillir la XVe édition du Forum économique international Russie - Monde islamique (KazanForum)... 19.04.2024

Depuis début février, plus de 1.800 personnes ont postulé pour participer au programme de volontariat du Forum. Parmi elles figuraient des ressortissants de plusieurs pays africains, dont l’Algérie, le Ghana, le RDC et autres, indiquent les organisateurs.Dans le cadre du forum se tiendra l’exposition Russia Halal Expo, qui se déroulera sur une superficie de 30.000 m². Se participants, dont des entreprises internationales, des sociétés d’État, de grandes banques et institutions financières, présenteront leur potentiel d'investissement et leurs réalisations dans le domaine de la technologie et de l'économie islamique.L'Iran, la Malaisie, le Turkménistan, l'Indonésie, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, la Turquie et le Kirghizistan ont déjà confirmé leur participation à la Russia Halal Expo. Plusieurs régions russes y vont également prendre part.Pour la première fois, KazanForum accueillera le salon immobilier International Property Market. Des entreprises du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie centrale et de l'Est vont y présenter les dernières solutions commerciales et technologies avancées en matière de construction, de design et d’urbanisme.Il s'agit d'une opportunité unique de trouver de nouveaux partenaires commerciaux et d’accéder aux nouveaux marchés. Les inscriptions pour la participation sont ouvertes sur le site officiel de l'événement.

