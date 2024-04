https://fr.sputniknews.africa/20240419/la-russie-a-remis-a-louganda-des-laboratoires-anti-epidemiques-mobiles-1066151782.html

La Russie a remis à l’Ouganda des laboratoires anti-épidémiques mobiles

La démonstration de leurs capacités a eu lieu au dernier jour de la Conférence russo-africaine sur la lutte contre les maladies infectieuses. 19.04.2024, Sputnik Afrique

Développés en Russie, ces laboratoires anti-épidémiques sont utilisés dans une quinzaine de pays du monde. Ils peuvent fonctionner dans les conditions climatiques les plus dures, assurent leurs concepteurs.Leur équipement permet de détecter toutes les maladies infectieuses, y compris les plus dangereuses, comme Ebola, le virus de Marburg, la dengue ou la fièvre de Lassa, ce qui est extrêmement important pour le continent africain.La capacité de ces laboratoires permet de réaliser jusqu'à 2.000 tests par jour pour plus de 20 maladies. Leur mobilité et leur autonomie permettent de les transférer rapidement dans les zones les plus reculées.

