La Centrafrique a formé plus de 10.000 militaires à l'aide d'instructeurs russes

La Centrafrique a formé plus de 10.000 militaires à l'aide d'instructeurs russes

C'est ce qu'a fait savoir à la chaîne RTVI le Président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. 19.04.2024, Sputnik Afrique

Le pays a voulu former des forces vraiment patriotiques au lieu de se concentrer uniquement sur la préparation militaire, selon lui. La formation de militaires avec les instructeurs russes se poursuit et donne des résultats, s'est-il félicité.La République centrafricaine rencontre néanmoins certaines difficultés en matière d'infrastructures militaires mais espère les régler, a ajouté le Président.Bangui va approfondir sa coopération avec la Russie dans tous les domaines, dont l'économie, la culture et l'énergie, a encore déclaré M.Touadéra. Et d'apprécier l'aide de la Russie, qui lui a offert 50.000 tonnes de blé. Moscou fournit au pays également des armes pour protéger la population et des produits pétroliers.En matière d'enseignement, de nombreux étudiants centrafricains sont venus en Russie pour devenir militaires ou ingénieurs.

