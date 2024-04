En direct: Sergueï Lavrov accorde une interview à Sputnik et à deux autres radios russes

Sergueï Lavrov accorde une interview à Sputnik et à deux autres médias russes

La conversation sera menée par les rédacteurs en chef de ces médias, Margarita Simonian (Rossiya Segodyna dont fait partie Sputnik), Olesya Nosova (Komsomolskaïa Pravda) et Roman Babaïan (Govorit Moskva).

Le ministre russe des Affaires étrangères répond ce vendredi aux questions de Sputnik et des radios Komsomolskaïa Pravda et Govorit Moskva. Suivez son... 19.04.2024, Sputnik Afrique

