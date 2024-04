https://fr.sputniknews.africa/20240419/bangui-veut-que-vladimir-poutine-visite-la-centrafrique-selon-le-president-touadera-1066146684.html

Bangui veut que Vladimir Poutine visite la Centrafrique, selon le Président Touadéra

Une invitation lui a été envoyée, ainsi qu'à Sergueï Lavrov, a noté Faustin-Archange Touadéra dans une interview à la chaîne RTVI. 19.04.2024, Sputnik Afrique

Le Président russe et le chef de la diplomatie russe pourraient venir quand cela leur conviendra, ils seront les bienvenus en République centrafricaine, a-t-il précisé. Les dirigeants russe et centrafricain se sont entretenus au cours du Sommet Russie-Afrique qui a eu lieu en juillet à Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine a alors assuré que Bangui et Moscou maintiendraient un haut niveau de relations "dans tous nos domaines d'interaction les plus sensibles".

