Une mystérieuse épidémie fait au moins 45 morts au Nigeria en trois jours

Une mystérieuse maladie a tué au moins 45 personnes depuis la journée du lundi dans le village de Gundutse relevant de l'État de Kano, dans le nord-ouest du... 18.04.2024

De leur côté, plusieurs médecins et infirmiers ont indiqué aux médias qu'"ils ont signalé l’épidémie au ministère de la Santé", ajoutant que "des échantillons d’eau et de sang avaient été prélevés pour analyse en laboratoire, afin de déterminer la cause de la mystérieuse maladie".Cité, à son tour, par des médias, un responsable du conseil du gouvernement local de Kura, Yahaya Tijjani, a confirmé l'épidémie, mais a refusé de communiquer un bilan des victimes. Les épidémies sont courantes dans les zones rurales de Kano à cause de l'eau insalubre.La défécation à l'air libre contribue également à la propagation des maladies. Les médecins d'organisations internationales recommandent toujours aux communautés de Kano d'utiliser de l'eau potable pour leurs vies quotidiennes.

