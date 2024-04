"Riposter de manière efficace": pourquoi le Mali a créé sa Force d’intervention rapide

https://fr.sputniknews.africa/20240418/riposter-de-maniere-efficace-pourquoi-le-mali-a-cree-sa-force-dintervention-rapide-1066137687.html

"Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le banditisme transnational, on a fait face à plusieurs réalités pour lesquelles souvent on n'était pas...

En effet, les terroristes ont "opéré sur d'autres théâtres de guerre" et "sont habitués à ce genre de combats tactiques", explique-t-il. Face à eux, l’armée régulière a parfois du mal à trouver des "ripostes adéquates". La décision d’Assimi Goïta de créer la Force d’Intervention Rapide des Armées (FIRA) permettra d’"avoir des résultats satisfaisants sur le terrain", assure-t-il. Les pays membres de l'AES ont une "volonté réelle d'en finir avec le terrorisme", souligne l'expert. Leurs efforts sont en train de porter des fruits, contrairement à ceux du G5 Sahel ou encore des contingents de l’Occident. Le premier a subi un "échec patent" qui a "contribué à faire amplifier le phénomène du terrorisme", analyse le politologue. Quant aux forces armées occidentales, la lutte contre le terrorisme n’était pas leur objectif, avance M.Namaiwa. Les puissances étrangères avaient intérêt à ce que le phénomène du terrorisme perdure pour pouvoir vendre des armes aux pays africains, ajoute-t-il. La "logique néocoloniale" a amené les peuples des différents pays du Sahel à "prendre [leurs] responsabilités", constate le consultant indépendant.

