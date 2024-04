Le nouveau Président sénégalais en Mauritanie, sa première visite à l'étranger - images

https://fr.sputniknews.africa/20240418/le-nouveau-president-senegalais-en-mauritanie-sa-premiere-visite-a-letranger---images-1066134198.html

18.04.2024

M. Faye est arrivé en fin de matinée dans la capitale mauritanienne Nouakchott pour une visite d'"amitié et de travail" de quelques heures, selon les présidences.Il doit s'entretenir avec son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avant une réunion des délégations des deux pays, selon un programme communiqué par la présidence mauritanienne.Parmi leurs dossiers communs, le Sénégal et la Mauritanie partagent le gisement de gaz naturel Grand tortue/Ahmeyim (GTA), à leur frontière maritime, développé par le Britannique BP avec l'Américain Kosmos Energy, la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) et la société publique sénégalaise Petrosen.Le début d'exploitation est prévu en fin d'année pour ce gisement sur lequel les deux voisins ouest-africains comptent pour leur développement.M. Faye doit se rendre samedi en Gambie, pays enclavé dans le Sénégal à l'exception de sa façade maritime, selon un communiqué du gouvernement sénégalais publié mercredi.

avec AFP

avec AFP

